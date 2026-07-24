Nuovo ct Italia, Gazzetta annuncia: "Guardiola dice no!", e ora c'è un nuovo favorito
“Grazie, sono onorato, ma in questo momento non me la sento”. Firmato Pep Guardiola. Alla fine nella notte arriva il no, ma non certo a cuore leggero. Il tecnico catalano ci ha pensato e ripensato, arrivando probabilmente anche a immaginarsi con il tricolore sulla divisa ad ascoltare le note dell’inno di Mameli. Poi però, come riferito da La Gazzetta dello Sport, la ragione ha prevalso sul cuore e la risposta è stata quella forse più logica, viste le premesse.
Perché Guardiola, in realtà, la sua decisione l’aveva presa tempo fa, quando ha deciso di lasciare il Manchester City dopo dieci anni. E solo un’offerta speciale avrebbe potuto farlo vacillare in questo modo. Lo hanno chiamato Maldini e Leonardo per offrirgli la panchina della Nazionale italiana e lui - da uomo di calcio - non è certo rimasto insensibile. Ora il favorito è Andrea Pirlo.
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