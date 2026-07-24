Live Dimaro 2026 day 8, seduta mattutina: esercitazioni attacco contro difesa in due gruppi separati

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Ultime calcio Napoli, Dimaro 2026: il racconto dell'allenamento del pomeriggio live.

11.05 - Meret, Di Lorenzo, Rrahmani, Rafa Marin, Gutierrez, Politano, Pereyra e Alisson si recano in palestra

11.04 - Attaccano nel tridente Giovane, Hojlund e Rao, sulle fasce a crossare sempre i due Primavera Baridò e Garofalo, difesa a quattro in arancione composta da Mazzocchi, Marianucci, Obaretin, Spinazzola.

11.03 - Termina l'esercitazione per il primo gruppo, è il turno dei 7 azzurri più Milinkovic-Savic.

10.53 - Per loro inizia il riscaldamento.

10.52 - Sono 7 uomini di movimento: Mazzocchi, Marianucci, Obaretin, Spinazzola, Giovane, Hojlund e Rao, più Milinkovic-Savic.

10.51 - Entra in campo il secondo gruppo di azzurri: prima ad entrare Mazzocchi e Hojliund.

10.35 - Continua l'esercitazione, il resto della squadra lavora in palestra.

10.28 - Molto impegnati i due esterni delle Primavera, che provano i cross per Alisson, Politano e Pereyra che attaccano la prova incrociandosi nei movimenti.

10.27 - I novi sono tutti sul campo principale per un'esercitazione attacco contro difesa. In giallo la linea a quattro è formata da Di Lorenzo, Rrahmani, Rafa Marin, Gutierrez.

10.21 - Sul campo principale schierato il tridente Politano, Pereyra, Alisson, più i due esterni della Primavera Baridò e Garofalo.

10.36 - Gran stacco di testa di Pereyra su cross di Garofalo e rete. Applausi per il giovane attaccante.

10.20 - Sul campo numero 2 su esercitano con Magnanelli i quattro difensori: Di Lorenzo, Rrahmani, Rafa Marin e Gutierrez. Nell'esercitazione col pallone sono presenti paletti e quattro sagome gonfiabili.

10.18 - Terminato il riscaldamento.

10.11 - Tra i pali Meret si allena con i due preparatori dei portieri.

10.09 - Sono solo 9 gli azzurri in campo che iniziamo il riscaldamento: tra loro Di Lorenzo, Rrahmani, Rafa Marin, Gutierrez, Alisson, Politano, Pereyra, Baridò e Garofalo.

10.08 - La squadra entra in campo tra gli applausi dei tifosi.

10.00 -Tutto pronto a Carciato per l'inizio della seduta mattutina. Sul campo gli uomini dello staff di Allegri hanno posizionato sagome e cinesini.

Dopo il pomeriggio di riposo di ieri, gli azzurri scendono alla Ski.it Arena di Carciato per la seduta pomeridiana di allenamento dell'ottavo giorno di ritiro in Val di Sole.

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