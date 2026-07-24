Lukaku in uscita, l'agente aspetta offerte: quanto risparmierà il Napoli col suo addio

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Romelu Lukaku è atteso il 5 agosto a Castel di Sangro per raggiungere il ritiro del Napoli, ma il suo futuro resta tutt'altro che definito. L'attaccante belga arriva da un ottimo Mondiale, prestazione che ha rilanciato il suo appeal sul mercato e riacceso l'interesse di diversi club. La sua permanenza in azzurro, però, appare sempre meno scontata, anche alla luce della strategia societaria orientata a contenere il monte ingaggi. Lo stipendio da circa 11 milioni di euro lordi a stagione rappresenta infatti un elemento di riflessione nelle valutazioni del club. Lo scrive il Corriere dello Sport oggi in edicola.

Napoli e Pastorello al lavoro per una possibile separazione

La dirigenza partenopea e Federico Pastorello, agente di Lukaku, sono al lavoro per individuare la soluzione migliore in vista della prossima stagione. L'obiettivo è trovare un'intesa che consenta di interrompere il rapporto con un anno d'anticipo rispetto alla naturale scadenza del contratto, sottoscritto nell'estate del 2024. Al momento le parti sono in attesa di offerte concrete che possano soddisfare tutte le esigenze, con il mercato che potrebbe entrare presto nel vivo. Un'eventuale cessione permetterebbe al Napoli di alleggerire sensibilmente il peso degli stipendi e di liberare risorse da reinvestire per i prossimi obiettivi di mercato.