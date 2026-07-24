Avanza Solet per il Napoli! Udinese apre all'addio, ma a una condizione

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Il Napoli è deciso a rinforzare il reparto arretrato e continua a monitorare diversi profili in vista del prossimo colpo di mercato. Tra i nomi che meritano particolare attenzione c'è quello di Oumar Solet, difensore dell'Udinese ritenuto una soluzione di assoluto valore per la retroguardia azzurra. Il club friulano non considera il giocatore incedibile, ma è disposto a trattarne la cessione soltanto di fronte a un'offerta ritenuta adeguata. Lo scrive La Gazzetta dello Sport oggi in edicola.

Manna valuta il profilo ideale senza accelerare i tempi

Nonostante l'interesse per Solet, il direttore sportivo Giovanni Manna non ha alcuna intenzione di forzare i tempi. La sensazione è che il difensore più adatto alle esigenze di Massimiliano Allegri possa non essere ancora emerso tra gli obiettivi principali del mercato. L'identikit resta quello di un centrale possibilmente mancino, anche se non rappresenta un requisito imprescindibile, e soprattutto con una solida esperienza internazionale. Un profilo in grado di garantire affidabilità e personalità anche nelle sfide di Champions League.