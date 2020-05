Congiunti e seconde case fuori regione? Niente via libera: ecco da quando sarà possibile

Durante la conferenza Stato-Regioni il premier Giuseppe Conte ha ribadito lo stop della mobilità tra regioni confinanti, anche se a basso contagio, almeno fino al 1° giugno. Per gli spostamenti in un'altra regione, dunque, continuerà ad essere necessaria l'autocertificazione e si potrà cambiare territorio solo per necessità urgente, lavoro o salute. Seconde case e congiunti fuori regione, dunque, possono aspettare: nessun via libera già da lunedì. Lo si apprende da Ilmessaggero.it.