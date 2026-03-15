Conte da record: tocca quota 600 punti in Serie A ed è il tecnico con la miglior media

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Conte raggiunge 600 punti in Serie A e stabilisce il record assoluto di media punti: 2.21 a partita, meglio di ogni altro allenatore della storia

Antonio Conte da record: grazie alla vittoria odierna del suo Napoli contro il Lecce, raggiunge quota 600 punti in Serie A ed è il miglior allenatore della storia per media punti: ben 2.21 a partita. In quest'ultima statistica, l'attuale tecnico azzurro si trova davanti a giganti che hanno fatto la storia del calcio italiano come Leonardo, Allegri, Simone Inzaghi, Carcano e Capello.

La statistica è stata mostrata su DAZN e Antonio Conte ha commentato in diretta il raggiungimento di questo traguardo: "Io non sono uno che guarda tanto le statistiche o che va a leggerle in generale, preferisco concentrarmi sul lavoro da fare. Scoprire questa media punti di 2.21 e stare comunque davanti a grandissimi allenatori, non può che far altro che riempirmi di soddisfazione. Quello che possiamo dire è ad maiora semper. Speriamo".