Conte, la vittoria sulla Fiorentina vale un record in Serie A: il dato
Oggi alle 04:00Brevi
di Davide Baratto

Antonio Conte battendo la Fiorentina in trasferta per 3-1 con il suo Napoli raggiunge 550 punti da allenatore in Serie A, su 244 presenze in panchina: così l'attuale tecnico azzurro firma un primato del campionato italiano, mai nessuno era arrivato a questa quota in rapporto al numero di partite, nell'era dei tre punti a vittoria. A riportare il dato è Opta.