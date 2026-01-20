Conte si gioca il tutto per tutto: entrano anche Ambrosino e Lucca

A distanza di cinque minuti, 75esimo e 80esimo, Antonio Conte inserisce i due centravanti che ha in panchina: entrano Ambrosino e Lucca per Juan Jesus e Elmas. Napoli tutto in avanti per cercare di riportarsi avanti sul Copenhagen.