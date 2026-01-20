Conte si gioca il tutto per tutto: entrano anche Ambrosino e Lucca
A distanza di cinque minuti, 75esimo e 80esimo, Antonio Conte inserisce i due centravanti che ha in panchina: entrano Ambrosino e Lucca per Juan Jesus e Elmas. Napoli tutto in avanti per cercare di riportarsi avanti sul Copenhagen.
Prossima partita
25 gen 2026 18:00
Serie A Enilive 2025-2026
Serie A Enilive 2025-2026
Juventus vs Napoli
|VS
|Juventus
|Napoli
Editore: TC&C SRL - Testata giornalistica
aut. Tribunale Napoli n. 4 del 12/02/2020
Iscritto al Registro Operatori
di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale: Antonio Gaito
Direttore responsabile: Francesco Molaro
