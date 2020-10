Contestato da Ancelotti, Giacomelli continua a far danni: due rigori inesistenti in Milan-Roma

Continua ad essere particolarmente discutibile il percorso dell'arbitro Piero Giacomelli, che già in casa Napoli aveva fatto discutere sotto la guida di Ancelotti. Cosi anche stasera, durante Milan-Roma, l'arbitro si è lasciato andare a due decisioni decisamente rivedibili, due calci di rigore assegnati alle due squadre, uno per parte, che in maniera alquanto evidente sono sembrati più che generosi. Sui social, ovviamente, impazzano i commenti e gli attacchi nei confronti del direttore di gara, nuovamente al centro delle critiche.