Coppa d'Africa, Koulibaly e i suoi fratelli: da quale campionato provengono i finalisti?

Senegal-Egitto è la finale di Coppa d'Africa 2021 e sarà un vero e proprio derby di Liverpool, tutto reds, fra Sadio Mané e Mohamed Salah. Ma è in generale anche in questo torneo il trionfo della Premier League che può vantare 8 giocatori, più uno in Championship. Da una parte i "leoni di Taranga" possono vantare Edouard Mendy (Chelsea), Kouyaté (Crystal Palace), Nampalys Mendy (Leicester), Sadio Mané (Liverpool), Ismaila Sarr (Watford) e Seny Dieng (Watford). I Faraoni, la cui rosa è quasi del tutto composta da giocatori che militano in patria, rispondono con Trezeguet (Aston Villa), Salah (Liverpool) ed Elneny (Arsenal). La Francia risponde con 7 giocatori di Ligue 1 (Dieng, Pape Gueye, Sarr, Idrissa Gueye, Gomis, Abdou Diallo e Habib Diallo) e 3 di Ligue 2 (Ciss, Name e Lopy). E c'è anche un po' d'Italia nella finale, grazie a 4 senegalesi: Ibrahima Mbaye (Bologna), Keita Balde (Cagliari), Fode Ballo-Touré (Milan) e Kalidou Koulibaly (Napoli).