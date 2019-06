Coppa d'Africa, Koulibaly frena: "Non siamo noi i favoriti, c'è l'Egitto! Proveremo a dare fastidio a tutte"

Kalidou Koulibaly sarà tra i protagonisti della prossima Coppa d'Africa. Nonostante il suo Senegal sia stati definito da molto come squadra favorita per la vittoria finale, il difensore azzurro non è dello stesso avviso: "Per voi, siamo i favoriti ma non lo siamo. Ci sono molte nazioni ad alto livello. Per me, l'Egitto è favorito! Diverse squadre sono più favorite di noi, posso citare Algeria, Marocco e Nigeria. Non abbiamo ancora vinto la Coppa d'Africa, quindi dobbiamo restare con i piedi per terra. Ora, proveremo a fare una buona CAN, andare il più lontano possibile, mettere tutte le squadre in difficoltà".