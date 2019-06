Coppa d'Africa, la Guinea si gioca la qualificazione: Diawara in campo dal 1'

Scende in campo dal primo minuto Amadou Diawara centrocampista del Napoli (in procinto di passare alla Roma nell’affare Manolas), nella sfida della sua Guinea contro il Burundi: ultima del girone di coppa d’Africa. La Guinea è terza con un punto, dietro al Madagascar (4) e la Nigeria (6) che si sfideranno allo stesso orario per decidere la classifica finale del girone per il passaggio del turno. Passeranno al prossimo turno le prime due di ogni girone e le quattro migliori terze.