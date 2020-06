Coppa Italia, la finale sarà disponibile anche in 4K su Tivùsat

Manca ormai poco alla ripresa del calcio in Italia, e questa avrà inizio con le semifinali di Coppa Italia che vedranno impegnate Napoli-Inter da una parte e Milan-Juve dall'altra. Appuntamento per il 12/13 giugno per i due match che eleggeranno le finaliste, le quali poi si scontreranno il 17 per la finale. E proprio l'evento che rappresenterà l'epilogo della competizione sarà disponibile anche nella risoluzione 4K su Tivùsat, la piattaforma satellitare gratuita sulla quale è possibile vedere canali generalisti, canali digitali terrestri e le principali emittenti internazionali. E’ l’unica piattaforma gratuita dove è possibile vedere 150 canali, 54 dei quali in HD e 7 in 4K Ultra.