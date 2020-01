Corona-virus, primi 2 casi a Roma da turisti cinesi: Italia primo paese che ferma i voli

L'emergenza Corona-Virus sta tenendo in apprensione tutto il mondo. Migliaia di casi in Cina e diversi sparsi per tutto il mondo e, da questa sera, anche l'Italia è ufficialmente coinvolta direttamente nell'emergenza internazionale. Sono stati individuati i primi due casi di Corona-virus a Roma, come annunciato dal presidente del Consiglio Giuseppe Conte: "Sono confermati due casi in italia di persone contagiate da coronavirus. Si tratta di due turisti cinesi". Il premier ha confermato che i due sono stati già isolati presso l'ospedale Spallanzani di Roma, ma soprattutto ha annunciato la sospensione del traffico aereo per e dalla Cina: "Siamo il primo paese che adotta una misura cautelativa di questo genere".