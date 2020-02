Coronavirus, 4 tifosi del Valencia hanno accusato sintomi dopo la trasferta di Milano

Quattro tifosi del Valencia avrebbero accusato sintomi riconducibili al Coronavirus, dopo la trasferta di San Siro della scorsa settimana per l'andata degli ottavi di Champions League contro l'Atalanta. Lo ha comunicato poco fa il vicedirettore generale di epidemiologia del Dipartimento della Salute della comunità valenciana, Hermelinda Vanaclocha: "Per prima cosa parleremo con loro, verrà fatta un'analisi epidemiologica per valutare quando sono stati accusati i primi sintomi e quali siano; in base a questo valuteremo se fare o meno test per capire se si tratti di Coronavirus o di altra influenza o malattia". Ai quattro soggetti coinvolti è stato raccomandato di rimanere a casa come forma di prevenzione". Il Valencia, attraverso i propri canali ufficiali, ha diramato un comunicato rivolto a tutte le persone che sono state nel nord Italia negli ultimi giorni. Lo riporta Marca.