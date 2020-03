Coronavirus, a Maranello 23 denunce: oltre 30 persone si erano riunite per una preghiera di gruppo

Tutti devono restare a casa, ma qualcuno non l'ha ancora capito. Come qualche abitante di Maranello, dove in una zona di campagna ieri intorno alle 18:30 23 persone e 8 bambini della comunità evangelico-cristiana si erano riunite per una preghiera di gruppo. I carabinieri sono intervenuti e hanno denunciato i 23 maggiorenni presenti per la violazione del divieto di assembramento.