Coronavirus, a porte chiuse anche i match europei delle italiane

Negli scorsi giorni la UEFA ha spiegato che si sarebbe attenuta alle indicazioni dei rispettivi governi in quanto a gare a porte aperte-porte chiuse per le competizioni continentali. Dopo il decreto legge arrivato stasera, dunque, che vieta la presenza di pubblico fino al 3 aprile per manifestazioni sportive, saranno quindi a porte chiuse le gare di Champions ed Europa League tra Juventus e Lione, Inter e Getafe, Roma e Siviglia.