Coronavirus, anche la Francia vieta gli spostamenti. Macron: "Siamo in guerra"

Smaltito il primo turno delle elezioni municipali, in un clima surreale e con un risultato non proprio favorevole per il partito del presidente Emmanuel Macron, la Francia vara misure molto simili a quelle italiane per combattere il Coronavirus. Rinviato il secondo turno, da mezzogiorno di domani e per i prossimi 15 giorni i cittadini francesi potranno uscire di casa solo per fare la spesa, per motivi sanitari, per andare al lavoro e per fare attività fisica, esattamente come noi. Chiuse le frontiere anche a livello comunitario, sospese tutte le riforme in cantiere. "Siamo in guerra, proteggete i vostri cari", ha spiegato l'inquilino dell'Eliseo.