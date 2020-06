Coronavirus, bufera su Djokovic: si era detto contrario al vaccino, poi il party all'Adria Tour

Un vera e propria bufera quella scatenatasi in seguito alla positività al Coronavirus di Nole Djokovic. Il campione del Tennis si era detto, infatti, contrario al vaccino contro il Covid, minacciando addirittura il ritiro in caso questo fosse stato reso obbligatorio. Presa di posizione molto forte, che ovviamente è stata rimessa in discussione sui social che ora lo vedono al centro del ciclone. Ma non solo: proprio nelle ultime ore lo stesso Djokovic è stato protagonsita di un party serale con centinaia di persone, durante il torneo Adria Tour che il tennista stava disputando insieme ad altri tennisti di prima fascia come Coric, Dimitrov e Coric, entrambi positivi. Di fatti sono diversi i commenti sul web che ora attaccano il tennista serbo, definendolo "untore".