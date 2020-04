Coronavirus, dal 4 maggio mascherine obbligatorie anche in Piemonte

Le misure cautelative per evitare la diffusione del Coronavirus continua a vedere diverse misure stringenti e che si differenziano da regione a regione. Verranno consegnati 5 milioni di mascherine lavabili dalla Regione Piemonte in vista del 4 di maggio, l'inizio della fase due. I piemontesi saranno quindi obbligati, in pubblico, a indossarla .