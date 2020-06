Coronavirus, il bollettino delle 18: calano i casi in Lombardia, dimezzati i decessi

Nella Regione Lombardia oggi si registra un calo sia nei nuovi contagi da Coronavirus che nel numero dei decessi. I casi individuati nelle ultime 24 ore sono 157, rispetto ai 216 di ieri, per un totale di 92.675.

Le morti sono dimezzate: 18 contro le 36 della giornata di ieri per un bilancio totale che è arrivato quota 16.534 decessi. In calo anche il numero degli attualmente positivi, -602 per un totale complessivo di 14.045. In discesa anche i ricoverati, -136.

Invariato invece il numero delle terapia intensive che resta fermo a 60 unità. I guariti sono in totale 62.096 con un incremento di 741 persone nelle ultime 24 ore. I tamponi effettuati dall’inizio dell’epidemia sono 939.820, +10.464 da ieri. Lo riporta Open.