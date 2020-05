Coronavirus, il bollettino delle 18: continua il decremento dei positivi, in calo anche i decessi

E' stato appena diramato il bollettino giornaliero da parte della Protezione Civile per quanto riguarda l'emergenza Coronavirus. Le persone attualmente positive in Italia sono 100.179 con un decremento di -525 rispetto a ieri. Cresce anche il numero di guariti, ad oggi 81.654 con un incremento rispetto a ieri di +1740. Cala il numero dei decessi che arriva ad un totale di 28.884 con un incremento di +174 deceduti. Calano ancora i ricoverati in terapia intensiva: ad oggi sono 1.501, con un decremento di -38 rispetto a ieri. Il totale dei tamponi effettuati nelle ultime 24 ore è di 44.935 per un totale di 2.153.772. Il totale di casi positivi è di 210.717 con un incremento di +1.389.

