Coronavirus, il campionato turco non si ferma e Obi Mikel rescinde col Trabzonspor

Nonostante la stragrande maggioranza dei campionati europei si stia fermando, ce n’è ancora qualcuno che non ne vuole sapere di bloccare tutto. Si tratta della Turchia. Così arrivano le prime reazioni dei calciatori. John Obi Mikel centrocampista del Trabzonspor ha risolto il suo contratto con il club turco per salvaguardare la propria salute.

LO SFOGO SUI SOCIAL - “La vita viene prima del calcio. Non sono calmo e non voglio continuare a giocare in questa situazione. Tutti dovremmo essere a casa con le nostre famiglie in un momento così critico. La stagione dovrebbe essere annullata”.