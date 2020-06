Coronavirus in Premier, secondo test per il calciatore Norwich: negativo, ma salterà il Southampton

Il calciatore del Norwich che era risultato positivo al coronavirus la scorsa settimana ha effettuato un nuovo test, al quale è risultato negativo. Il calciatore, di cui non è stata svelata l'identità, aveva giocato in amichevole contro il Tottenham. Adesso è in isolamento per sette giorni e salterà la sfida contro il Southampton in programma venerdì. "Sarà necessario un terzo test per verificare la negatività", ha detto il ds Stuart Webber.