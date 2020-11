Coronavirus, Istituto Tumori Milano: "Circolava in Italia già dall’estate del 2019"

Uno studio pubblicato a novembre dalla Fondazione IRCCS, con prima firma il direttore dell’Istituto nazionale dei tumori di Milano, Giovanni Apolone, svela la presenza di malati asintomatici in uno screening sul cancro al polmone. I positivi provengono da 13 regioni, la metà dalla Lombardia seguita da Piemonte, Lazio, Emilia-Romagna, Toscana, Veneto. Secondo questo studio già a settembre 2019, il 14% del campione di volontari entrati in una ricerca sul cancro al polmone presentava anticorpi per il nuovo Coronavirus. Quindi il SARS-Cov-2 circolava in Italia già ben prima di febbraio, e probabilmente fin dall’estate 2019. Su 959 campioni, 111 sono risultati positivi all’immunoglobulina G (16 casi) o all’immunoglobulina M (97 casi). Di questi 111 positivi, 23 risalgono a settembre, 27 ottobre, 26 a novembre, 11 a dicembre, 30 gennaio e 21 febbraio.