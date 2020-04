Coronavirus, l'ultimo aggiornamento della Campania: i dati provincia per provincia

La Regione Campania ha diramato attraverso i proprio canali ufficiali un bollettino con la situazione dell'emergenza Coronavirus provincia per provincia: "Il punto alle ore 23.59 di ieri e il focus sui positivi in Campania ripartiti per province:



Totale positivi: 3.148

Totale tamponi: 25.779



Totale deceduti: 216

Totale guariti: 167 (di cui 90 totalmente guariti e 77 clinicamente guariti)



Il riparto per provincia:



Provincia di Napoli: 1.643 (di cui Napoli Città 709 e 934 Napoli provincia)

Provincia di Salerno: 468

Provincia di Avellino: 375

Provincia di Caserta: 331

Provincia di Benevento: 111

Altri in fase di verifica Asl: 220".