Coronavirus, la Lombardia anticipa il resto del paese: l'anno scolastico è finito

Nel consueto appuntamento di oggi di Regione Lombardia, l'assessore Melania Rizzoli ha confermato la fine dell'anno scolastico in Lombardia. Da valutare nel resto d'Italia, con gli esami di stato che restano ancora la grande incognita per gli studenti italiani che sono in attesa di capire come si svolgerà l'ultimo step del proprio percorso di studi.