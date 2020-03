Coronavirus, Min. Sport: "Possibile divieto assoluto di attività motoria all’aperto"

Vincenzo Spadafora, Ministro dello Sport, ha parlato ai microfoni del Tg1 dei possibili sviluppi del mondo dello Sport per contrastare l’emergenza legata al Coronavirus: "Credo che nelle prossime ore dovremo prendere in considerazione la possibilità di porre il divieto completo di attività fisica all'aperto. L'appello è di restare a casa, se non sarà ascoltato dovremo porre un divieto assoluto".