Coronavirus, non ci siamo: il 40% dei lombardi si muove secondo le celle telefoniche

In una diretta con l'assessore del Welfare Giulio Gallera, il vicepresidente Fabrizio Sala ha dichiarato che il 40% dei lombardi fa ancora spostamenti di 300-500 metri, se non un kilometro. "Dall'altro ieri siamo saliti", l'ammissione, spiegando come sia necessario stare in casa il più possibile. A confermarlo è la tecnologia in collaborazione con le compagnie telefoniche di rete mobile.