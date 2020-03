Coronavirus, nuovo allarme in Lombardia. Il Governatore: "Oggi siamo già +2500, sono preoccupato"

Il numero dei contagiati da Coronavirus in Lombardia è di nuovo salito. Attilio Fontana, Governatore della Regione Lombardia, in un punto stampa a Milano ha suonato un nuovo allarme: "I numeri purtroppo non sono molto belli, il numero dei contagiati è aumentato un po’ troppo rispetto alla linea dei giorni scorsi. Siamo sui 2.500 in più ad ora, poi l’assessore vi darà i dettagli. Io personalmente sono preoccupato", le sue parole riportate da Corriere.it.