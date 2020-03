Coronavirus, paradosso River Plate: si rifiuta di giocare, ora rischia sanzioni

Dopo la notizia di un possibile contagio in squadra, il River Plate si rifiuta di giocare in Copa de Superliga contro l’Atletico Tucuman. Il club di Buenos Aires ha infatti annunciato, in considerazione della pandemia COVID-19, la chiusura delle proprie attività sportive da oggi a tempo indeterminato. Durissima la replica della Superbia Argentina: data la decisione unilaterale, adesso il River Plate rischia sanzioni.