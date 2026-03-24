Corriere dello Sport: "Napoli, ci vuole la mano di Dios"
"Napoli, ci vuole la mano di Dios" si legge sulla prima del Corriere dello Sport-Stadio oggi in edicola. Chiaro il riferimento al rendimento interno della squadra azzurra che in A al Maradona non perdono da oltre un anno. E ora avrà cinque partite proprio a Fuorigrotta.
"Più forti degli arbitri": questo è il titolo principale della prima pagina di oggi, però. Parla Marotta, che toglie ogni alibi: "Non bisogna fare le vittime". Prosegue il presidente dell'Inter: "Siamo primi a +6, niente psicodrammi. Tutte le società si lamentano: al termine dell'anno gli episodi a favore e contro si equivalgono. Nessuno avrebbe mai immaginato questo vantaggio in classifica". Già un occhio al mercato estivo, come si evince da questo titolo in taglio basso: "Affondo Milan: Goretzka per Max". Ha il contratto in scadenza con il Bayern, pronta un'offerta da 6-7 milioni a stagione. Il centrocampista finisce dunque nel mirino del club rossonero.
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