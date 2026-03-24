Prima pagina La Gazzetta dello Sport: "Napoli e Milan, sono io l'anti-Inter"

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"Napoli e Milan, sono io l'anti-Inter" si legge sulla prima de La Gazzetta dello Sport nell'attesa del match del Maradona del 6 aprile. Con l'1-1 maturato a Firenze dall'Inter, Milan e Napoli dopo la sosta nazionali si ritroveranno rispettivamente a -6 e -7 dalla vetta di Serie A, perciò potranno darsi battaglia non più unicamente per il secondo gradino del podio e della classifica. Rafa Leao nel frattempo non ha raggiunto il Portogallo per un problema fisico, mentre Antonio Conte ha approfittato della pausa per andare in vacanza.

A due giorni dalla sfida da dentro-fuori con l'Irlanda del Nord, l'Italia e il CT Gattuso ragionano sulle armi a disposizione per i playoff Mondiali. Kean-Retegui dovrebbe essere la coppia titolare, ma c'è un altro centravanti in formato smagliante. "Il ringhio di Pio", evidenzia in prima pagina La Gazzetta dello Sport, a proposito dell'attaccante dell'Inter, reduce dal sigillo lampo contro la Fiorentina all'ultima giornata di campionato. Nel frattempo la Nazionale azzurra recupera Bastoni e Mancini.