La Scafatese (unica imbattuta in Italia) torna in Serie C: promozione con 6 turni d'anticipo!

La Scafatese (unica imbattuta in Italia) torna in Serie C: promozione con 6 turni d'anticipo!TuttoNapoli.net
Oggi alle 16:45Brevi
di Pierpaolo Matrone

Grande festa per la Scafatese, che conquista la promozione in Serie C e torna tra i professionisti dopo sedici anni di assenza. Il club gialloblù non disputava la terza serie dal 2010, quando partecipò all’allora Lega Pro Seconda Divisione.

Il traguardo è arrivato nella 28ª giornata del girone G di Serie D grazie alla vittoria contro il Monastir, unita alla sconfitta del Trastevere contro l’Ischia. Un risultato che ha permesso alla squadra allenata da Giovanni Ferraro di festeggiare con largo anticipo. Per il tecnico si tratta di un’altra promozione importante, dopo quella ottenuta nel 2023 con il Catania. Ora per la Scafatese si apre una nuova avventura tra i professionisti.