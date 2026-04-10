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Corriere dello Sport: "Napoli, è McTop: fa cinque ruoli"
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"Spalletti, le garanzie": questo è il titolo principale della prima pagina di oggi del Corriere dello Sport. Ecco il rinnovo: investimenti mirati per fare il grande salto. Da Alisson a Rudiger: la Juve cerca solo big. Il portiere brasiliano ha deciso di lasciare il Liverpool, il tedesco si svincola dal Real. Bernardo Silva nella lista.
Domani sera spareggio Champions in casa dell'Atalanta. Un altro titolo è quello presente in taglio alto: "La Roma si fa così". Assalto al Pisa (20.45): Gasperini indica la strada. Di seguito le sue parole: "Sul mercato bisogna cambiare il target degli acquisti. Serve altra gente come Malen e Wesley".
"Napoli, è McTop: fa cinque ruoli" si legge di spalla con elogio allo scozzese, vero jolly per Conte.
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