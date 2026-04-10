Prima pagina
La Gazzetta dello Sport: "Milan, prendimi. Caccia al 9, Lewandowski si offre"
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Robert Lewandowski si offre al Milan. A lanciare la notizia è La Gazzetta dello Sport nella prima pagina proposta oggi e dedicata in gran parte all'attaccante polacco del Barcellona: "Milan, prendimi. Caccia al 9, Lewandowski si offre - titola il quotidiano -. Il super bomber svincolato dal Barça vuole un'altra big. II Diavolo ci pensa (e anche la Juve...)".
Di spalla il focus è invece sulla rinascita di Marcus Thuram ("Inter, un nuovo Thuram. Era finito tra i cedibili, m ora con Lautaro si è riaccesa la scintilla") e sulla Roma, attesa oggi dall'anticipo di campionato contro il Pisa ("Occasione Roma. Gasp e il 4° posto: 'Ci crediamo"").
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