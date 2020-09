Da Parma - Scalpita Karamoh, in campo anche l'ex azzurro Inglese

A Radio Marte nel corso della trasmissione "Marte Sport Live" è intervenuta Francesca Devincenzi, giornalista di ParmaPress24: "Krause è il nuovo patron del Parma, avrà il 90% delle quote della società. Come Commisso, anche lui ha madre italiana e ha acquisito anche gran parte dell'azienda che si occuperà del restyling del Tardini.

Parma-Napoli? Liverani ha praticamente la squadra dello scorso anno senza Kulusevski. Bisogna capire se scenderà in campo Darmian o meno, non è ben chiaro se l'Inter voglia o meno far valere la sua prelazione e se il Parma voglia o meno lasciarlo andare. D'Aversa aveva un tipo di gioco con ripartenza e lanci lunghi, Liverani ama giocare la palla e il trequartista, che però il Parma non ha di ruolo. Probabilmente lo faranno Kurtic e Kucka, bisognerà vedere chi giocherà contro il Napoli. Grassi? Sta bene, potrebbe giocare. In attacco l'unico dubbio è Gervinho: non sta benissimo ed è al centro di svariate voci di mercato. Scalpita Karamoh, nel caso potrebbe giocare lui con Inglese e uno tra Siligardi e Sprocati. Salvo Liverani non decida all'ultimo per il 4-4-2".