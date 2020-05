Dalla Bundesliga arriva l'allarme infortuni: sono aumentati del 266% con la ripresa

I mesi di stop portano con sé i frutti attesi: dopo la seconda giornata di Bundesliga, tra vecchi e nuovi acciacchi ci sono 65 giocatori fermi ai box, in media più di tre a squadra. Il pericolo di infortuni, tanto temuto in sede di discussione sulla ripresa del calcio giocato, è ora realtà: dalla Germania arriva uno studio del dottor Joel Mason, ricercatore australiano dell’Istituto di scienze dello sport dell’Università di Jena, che conferma questa tendenza. In Bundesliga il tasso di problemi fisici è aumentato del 266% tra fasi di campionato pre-Coronavirus e post: dallo 0,27 allo 0,88 a partita. .