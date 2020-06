Delirio a Piazza Garibaldi: il Napoli scende ad Afragola per evitare migliaia di tifosi?

La festa tra le strade di Napoli è ormai scoppiata, dopo la vittoria degli azzurri e la conquista della Coppa Italia. Tante, troppe persone che si sono riversate in strada per festeggiare, in attesa del ritorno degli azzurri. E cosi l'ipotesi delle ultime ore è che il Napoli non arrivi a Garibaldi: la squadra, infatti, potrebbe fermarsi alla stazione di Afragola proprio per evitare gli assembramenti e i migliaia di tifosi che si sono ormai accalcati alla stazione di Garibaldi.