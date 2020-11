Demme, la punta all'inverso che ha deciso la sfida conto la Roma

Quando una squadra come il Napoli segna, e tanto, in una vittoria come quella conquistata contro la Roma è chiaro che un ruolo cruciale l'abbiano gli attaccanti. Vincere 4-0 contro i giallorossi ha messo in risalto la rete di attaccanti come Insigne, Politano ma anche il centravanti di turno Dries Mertens.



Ma un ruolo cruciale nella sfida contro la compagine capitolina si è concretizzato ben lontano dalla porta. Quel Diego Demme, oggetto di critiche nel corso della prime partite di stagione per qualche prestazione non particolarmente brillante, si è ripreso il pubblico napoletano con una gran prestazione contro la Roma. Tanti gli elogi per l'ex Lipsia, anche per la posizione di vertice basso che è stata la chiave di una gran prova.

Demme ha tenuto botta tutta la partita, facendo praticamente da schermo davanti alla difesa e dettando ordine dal centrocampo, dando modo a Fabiàn e Zielinski di potersi sganciare (uno alla volta o come detto da Gattuso anche entrambi), dando cosi una propulsione offensiva importante a tutta la manovra.

Demme una delle chiavi nella vittoria del Napoli, in attesa di capire quanto questo impianto tattico possa riproporsi anche in futuro, soprattutto con il ritorno di Victor Osimhen e la necessità di tornare al quel 4-2-3-1 disegnato a pennello per il centravanti nigeriano.