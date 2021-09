Doppio cambio in attacco: out Politano e Insigne

Arriva un altro cambio in casa Napoli al minuto 71'. Luciano Spalletti richiama Matteo Politano, autore del gol del momentaneo 1-1 al Maradona, mandando in campo Hirving Lozano. Non cambia nulla sul piano tattico: il messicano si piazza sulla fascia destra dell'attacco. Pochi secondi dopo arriva anche il momento di Zielinski: fuori un claudicante Insigne.