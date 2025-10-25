Doppio giallo a Gilmour? Macché: ecco cosa è successo

Al 51esimo minuto del primo tempo di Napoli-Inter c'è stato un episodio che ha confuso molti spettatori, compresi i telecronisti di DAZN. Billy Gilmour ha commesso un fallo su Dumfries ed è stato ammonito ed in tantissimi pensavano si trattasse del doppio giallo, quindi che dovesse essere espulso: in realtà, al 43esimo il presunto primo cartellino era stato indirizzato a Di Lorenzo e non allo scozzese, per un intervento irregolare precedente del capitano. Le telecamere avevano ingannato la visione, ma non si tratta di nessun errore: Gilmour e Di Lorenzo hanno un'ammonizione a testa.