E' scomparso lo scrittore Roberto Gervaso, il cordoglio di ADL: "Protagonista della cultura italiana"

E' scomparso in queste ore lo scrittore e giornalista Roberto Gervaso, per l'aggravarsi di una malattia che stava combattendo da un paio di anni. Firma importante di grandi quotidiani italiani, come Il Corriere della Sera, Gervaso è scomparso all'età di 82 anni. A dedicargli un messaggio di cordoglio è anche il presidente Aurelio De Laurentiis attraverso Twitter: "Con Roberto Gervaso se ne va un protagonista della cultura italiana, un uomo di grande intelligenza e sensibilità. Ho avuto il piacere di conoscerlo bene e di avere con lui un rapporto di profonda stima reciproca. I giovani dovrebbero leggere le tante pagine che ha scritto in 60 anni di grande giornalismo e di narrazione. Con la sua “Storia d’Italia” ha spiegato magistralmente il nostro Paese e invito tutti a leggerla per riflettere sul passato al fine di comprendere meglio il presente e progettare il futuro".

Con Roberto Gervaso se ne va un protagonista della cultura italiana, un uomo di grande intelligenza e sensibilità. Ho avuto il piacere di conoscerlo bene e di avere con lui un rapporto di profonda stima reciproca (continua) — AurelioDeLaurentiis (@ADeLaurentiis) June 2, 2020

I giovani dovrebbero leggere le tante pagine che ha scritto in 60 anni di grande giornalismo e di narrazione (continua) — AurelioDeLaurentiis (@ADeLaurentiis) June 2, 2020