Euro 2020, i risultati: Inghilterra a valanga, bene la Francia

Millesima partita da ricordare per l'Inghilterra e per il capitano, Harry Kane: i Three Lions sono avanti 5-0 contro il Montenegro.

© foto di Daniele Buffa/Image Sport Inghilterra e Portogallo a valanga nella gare di qualificazioni a Euro 2020: gli inglesi, con tripletta di Harry Kane, hanno rifilato 7 reti al Montenegro. Sei invece i gol di Portogallo contro la Lituania, con Cristiano Ronaldo autore di una tripletta. Vittoria in rimonta della Francia contro la Moldavia, mentre la Serbia ha faticato più del previsto contro il Lussemburgo. Questi i risultati delle gare iniziate alle 20.45: Albania-Andorra 2-2: 6' Balaj (Al), 18' e 48' Martinez, 55' Manaj (AL) Francia-Moldavia 2-1: 9' Rata (M), 35' Varane, 79' (rig.) Giroud Inghilterra-Montenegro 7-0: 11' Oxlade-Chamberlain, 19', 24' e 37' Kane, 30' Rashford. 66' aut. Sofranac, 84' Abraham Portogallo-Lituania 6-0: 7' (rig.), 22' e 65' Ronaldo, 52' Pizzi, 56' Paciecia, 63' Silva Rep. Ceca-Kosovo 2-1: 50' Nuhiu (K), 71' Kral, 79' Celustka Serbia-Lussemburgo 3-2: 11' e 43' Mitrovic, 54' Rodrigues (L), 70' Radonjic, 75' Turpel (L)