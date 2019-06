Euro U21, la Spagna supera il Belgio e spera ancora nella qualificazione, l'azzurro Fabiàn in panchina

Grazie alla rete di Pablo Fornals - accostato anche al Napoli negli scorsi mesi - nel finale della gara contro il Belgio (vinta 2-1) la Spagna mantiene viva la speranza di approdare alle semifinali dell’Europeo Under 21 (passano le prime dei 3 gironi e la migliore seconda, ndr) e staccare il pass per le Olimpiadi di Tokyo. Fondamentale in tal senso, per la Rojita, sarà la sfida di questa sera fra Italia e Polonia, mentre il Belgio (avversario proprio dell’Italia nell’ultima gara del girone) viene eliminato anzitempo dopo i ko con Polonia e appunto Spagna. In panchina l'azzurro Fabiàn Ruiz che non ha preso parte al match.