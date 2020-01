FA Cup, Ancelotti eliminato dalle riserve del Liverpool: i Reds passano il turno

Seconda battuta d'arresto consecutiva per l'Everton di Carlo Ancelotti. Il Liverpool batte 1-0 i Toffees nel derby del Marseyside e li elimina dalla F.A. Cup. Nonostante i Reds abbiano schierato tante riserve, l'Everton non riesce a imporsi in quel di Anfield. Decisivo il gol al 71' di Jones che permette agli uomini di Klopp di superare il turno.