Fase 2, accordo Chiesa-Governo: stabilita la data per il ritorno delle messe

Dal 18 maggio si tornerà in chiesa per le solite messe. In mattinata è stato firmato il protocollo per la ripresa delle celebrazioni.

Dopo le tensioni delle ultime settimane è arrivato l'accordo tra il presidente della Cei, il cardinale Gualtiero Bassetti, il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte e il ministro dell'Interno Luciana Lamorgese: dal 18 maggio si tornerà in chiesa per le solite messe. In mattinata è stato firmato il protocollo per la ripresa delle celebrazioni. A riportarlo è La Repubblica nella sua edizione online.