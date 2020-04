Feltri contro il Sud, presidente Odg Campania: "La sua voce mi infastidisce, ma ora altro merita attenzione"

Vittorio Feltri continua a far parlare, attirando l'attenzione dell'opinione pubblica con dichiarazioni ai limiti nei confronti del Sud. A commentare le ultime parole del direttore di Libero, è il presidente dell'Ordine dei giornalisti della Campania Ottavio Lucarelli, attraverso un post su Facebook: "In tanti mi state chiamando e allora dico la mia su articoli e interventi che hanno scatenato una giusta bufera nel Sud. Quando vedo quella faccia in tv da anni ormai cambio rapidamente canale. Una volta mi capitò di trovarlo contemporaneamente su due reti e spensi il televisore. Non compro e non leggo i giornali in cui scrive. Provo fastidio nel sentire la sua voce e nel vedere le sue foto. Provo disgusto nel leggere il suo nome e cognome. Avete capito di chi parlo. Chi ritiene può querelarlo, chiedere risarcimento danni e procedimenti disciplinari. In questo momento preferisco non distrarmi un solo attimo dall'impegno per la salute dei cittadini della Campania, per il sostegno ai medici, agli infermieri, agli anziani, ai bambini E ringrazio tutta quella parte sana, la stragrande maggioranza, dei giornalisti italiani. Ora più che mai l'informazione sana è un pilastro della democrazia".