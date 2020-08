Festa Psg senza distanziamenti, la direzione sanitaria francese: "Tifosi, fate i tamponi"

Hanno suscitato polemiche e preoccupazioni le scene di festa e giubilo dei tifosi del PSG immediatamente dopo la qualificazione in finale di Champions League della formazione di Thomas Tuchel. I sostenitori rossoblu si sono riversati in piazza per festeggiare senza tenere conto del distanziamento sociale, fondamentale in questo periodo delicato. Su BFMTV, la Direzione sanitaria francese ha invitato tutti i presenti ad effettuare i tamponi per testarne la positività da Covid-19.