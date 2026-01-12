Fifa, Infantino non ha dubbi: "Il gol di Maradona all'Inghilterra il più bello dei Mondiali"

Quando si parla di gol indimenticabili nei Mondiali, uno spicca su tutti: il celebre "Gol del Secolo" di Diego Armando Maradona contro l’Inghilterra nel Mondiale del 1986 in Messico. Per Gianni Infantino, presidente della FIFA, non ci sono dubbi: è il gol più bello mai segnato in una Coppa del Mondo.

Intervistato sul momento che più lo ha colpito nella storia dei Mondiali, Infantino è stato diretto: "Il secondo gol di Maradona contro l’Inghilterra. Un capolavoro costruito partendo da metà campo, impossibile da replicare". E ha aggiunto: "Non avrebbe potuto realizzarne uno più bello".

Il numero uno del calcio mondiale ha anche sottolineato il significato storico e simbolico di quell’azione: "Alcuni gol restano nella memoria per sempre. Sono momenti di genialità, coraggio e creatività che raccontano l’essenza del calcio". In quella partita dei quarti di finale, Maradona dribblò mezza squadra inglese prima di battere il portiere, regalando un’azione destinata a restare nella leggenda. Minuti prima, aveva segnato anche il controverso gol della "Mano de Dios", trasformando quell’incontro in una pagina irripetibile della storia del calcio.

Quasi quarant’anni dopo, il Gol del Secolo continua a essere il punto di riferimento ogni volta che si parla di audacia, talento e bellezza in campo. E con il pieno riconoscimento del presidente della FIFA, la magia di Maradona si conferma non solo un gesto tecnico straordinario, ma un simbolo eterno del fascino e della leggenda del calcio mondiale.